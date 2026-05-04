Буше объяснил, в чём были ошибки «Авангарда» на последней минуте матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Локомотива» (2:3 ОТ2, 3-3) в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина назвал причины ошибок команды на последней минуте встречи. За 33 секунды до конца матча ярославцы отыгрались с 0:2 и перевели игру в овертайм.

— В чём причины, что столько ошибок на последней минуте? И как пережить это поражение и настроить команду на решающую битву?

— Здесь нужно иметь нервы, чтобы грамотно распоряжаться шайбой в последние секунды матча. Каждый день – новый день, новая история. Мы реабилитировались после предыдущего поражения, потому что вели 2:0 и в целом большую часть матча смотрелись хорошо. Прекрасно понимали, что серия будет непростой и долгой. В прошлом сезоне мы уступали 1-3, но смогли сравнять счёт, в этом году они сделали это.

— Что вы понимаете под психологическими ошибками, рано поверили в победу?

— Нет, я говорю о другом. Например, ненужный проброс после первого гола, когда можно было просто грамотно запустить шайбу по борту. Или вбрасывание в средней зоне, когда нам не надо было вот так бежать, а мы зачем-то попытались что-то создать и оказались в проигрышной позиции, пустили соперника в свою зону. И при борьбе в углу мы должны были сохранить шайбу в углу, не допустить этого гола. Не вниз по борту спускаться, а подниматься выше. Об этих ошибках я и говорю.

— Соперник владел инициативой во второй половине матча, но вы очень здорово начали овертайм. Какие слова нашли для команды в перерыве.

— В первом овертайме мы действительно смотрелись лучше, а во втором у нас начались проблемы, потому что мы неглубоко доводили шайбу до ворот, теряли её, отсюда был брак, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.