Экс-форвард «Вашингтона» считает Е. Кузнецова самым техничным хоккеистом, с которым играл

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал назвал форварда уфимцев Евгения Кузнецова одарённым от природы игроком с прекрасным видением площадки.

— Кузнецов считается одним из лучших российских игроков поколения, одним из самых техничных. Каково это — играть с ним?

— Видно, что он действительно на высоком уровне ощущает игру, Кузнецов — от природы одарённый игрок с прекрасным видением площадки и передачами. Его катание плавное, он очень техничен. За ним просто приятно наблюдать.

— Можешь назвать Кузю самым техничным хоккеистом, с которым играл?

— Да, однозначно, — сказал Ремпал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.