Хоккей Новости

Звезда КХЛ Шелдон Ремпал ответил на вопрос, хочет ли остаться в «Салавате»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал заявил, что будет принимать решение о своём будущем ближе к лету.

— Почему в итоге ты подписал контракт с «Салаватом» лишь на один год? Хотел бы снова попробовать себя в НХЛ?
— Я пока не знаю. Я просто отдыхаю после окончания сезона. Буду принимать решение позже, через несколько недель.

— Но хотел бы ты остаться в «Салавате»?
— Да, — сказал Ремпал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

30-летний Ремпал подписал однолетний контракт с уфимским клубом в октябре 2025 года. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 38 матчей, в которых отметился 15 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей. В этом плей-офф на его счету 10 игр и 8 (3+5) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шелдоном Ремпалом читайте на «Чемпионате»:
«Мне хорошо в России. Хочу остаться в «Салавате». Мощное интервью с канадской звездой КХЛ
