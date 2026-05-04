Хартли: может, в конце основного времени многие поставили на «Локомотиве» крест

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал волевую победу над «Авангардом» (3:2 ОТ2, 3-3) в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Ярославцы отыгрались с 0:2 на последней минуте основного времени и перевели игру в овертайм.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5)     2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4)     2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5)     2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5)     2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)    

«Невероятный камбэк. С первого дня в Ярославле я увидел, сколько характера не только в команде, но и во всей организации. И сегодня никто не вешал голову, все верили до конца, шли вперёд. Может, многие на нас уже поставили крест, но каждый из ребят показал отличный характер, командную игру. Это невероятно, горжусь своей командой, мы завоевали право сыграть седьмой матч в Ярославле», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

