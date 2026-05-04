Хартли: после первого овертайма сказал игрокам, что «Авангард» сбавляет, а у нас много сил

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что одним из факторов победы над «Авангардом» (3:2 ОТ2, 3-3) в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина стала чемпионская закалка.

— «Локомотиву» в этой серии помогает чемпионская закалка?

— Конечно, это один из факторов. Кубки выигрывать очень тяжело, и каждый раз, когда ты это делаешь, это даёт опыт. Ради победы приходится проходить через много испытаний, иногда неприятных. И надо засучить рукава и биться, несмотря на трудности. Важно, что у ребят есть этот опыт.

— Увидели у кого-то из своих ребят, что у них открылось второе дыхание?

— Особенно во втором овертайме наша физическая подготовка вышла на первый план, мы задействовали все четыре звена. Мы работали над физическими кондициями весь год, и я даже после первого овертайма сказал игрокам, что соперник сбавляет в движении, а у нас ещё много сил. Посмотрите, как мы контролировали шайбу во втором овертайме. Играть в чужой зоне очень важно в плей-офф, особенно в овертайме. Соперник очень опасен в атаке, и нельзя давать ему задерживаться в нашей зоне. Мы проделали отличную работу, и я верю, что наши кондиции стали фактором.

— В конце третьего периода часть игроков сидела на скамейке. Потом Берёзкин и Кирьянов вернулись, а Мисюля не было. Почему?

— В концовке третьего периода чуть-чуть перетасовали звенья, надо было забивать, играли в три звена. Но потом сделали перестановки, на овертайм пошли уже в четыре тройки, потому что верили во всех ребят и считали, что наши физические кондиции помогут поддерживать темп. Знали, что соперник играл в 11 нападающих, так что это могло сыграть свою роль, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.