Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли: после первого овертайма сказал игрокам, что «Авангард» сбавляет, а у нас много сил

Хартли: после первого овертайма сказал игрокам, что «Авангард» сбавляет, а у нас много сил
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что одним из факторов победы над «Авангардом» (3:2 ОТ2, 3-3) в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина стала чемпионская закалка.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5)     2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4)     2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5)     2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5)     2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)    

— «Локомотиву» в этой серии помогает чемпионская закалка?
— Конечно, это один из факторов. Кубки выигрывать очень тяжело, и каждый раз, когда ты это делаешь, это даёт опыт. Ради победы приходится проходить через много испытаний, иногда неприятных. И надо засучить рукава и биться, несмотря на трудности. Важно, что у ребят есть этот опыт.

— Увидели у кого-то из своих ребят, что у них открылось второе дыхание?
— Особенно во втором овертайме наша физическая подготовка вышла на первый план, мы задействовали все четыре звена. Мы работали над физическими кондициями весь год, и я даже после первого овертайма сказал игрокам, что соперник сбавляет в движении, а у нас ещё много сил. Посмотрите, как мы контролировали шайбу во втором овертайме. Играть в чужой зоне очень важно в плей-офф, особенно в овертайме. Соперник очень опасен в атаке, и нельзя давать ему задерживаться в нашей зоне. Мы проделали отличную работу, и я верю, что наши кондиции стали фактором.

— В конце третьего периода часть игроков сидела на скамейке. Потом Берёзкин и Кирьянов вернулись, а Мисюля не было. Почему?
— В концовке третьего периода чуть-чуть перетасовали звенья, надо было забивать, играли в три звена. Но потом сделали перестановки, на овертайм пошли уже в четыре тройки, потому что верили во всех ребят и считали, что наши физические кондиции помогут поддерживать темп. Знали, что соперник играл в 11 нападающих, так что это могло сыграть свою роль, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Хартли: может, в конце основного времени многие поставили на «Локомотиве» крест
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android