Хартли: седьмая игра — как коробка с сюрпризом, неизвестно, что из неё выскочит
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победы над «Авангардом» (3:2 ОТ, 3-3) рассказал, чего ожидает от седьмого матча серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5) 2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4) 2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5) 2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5) 2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)
— У вас в КХЛ было два седьмых матча с «Авангардом», ждёте чего-то похожего или это будет что-то абсолютно новое?
— Седьмая игра – это как коробка с сюрпризом, открываешь её, и неизвестно, что из неё выскочит. Никогда не знаешь, что ожидать от седьмой игры. Могу только сказать, что арена будет греметь. У нас великолепные болельщики, они придадут нам энергии, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Седьмой матч серии состоится 6 мая в Ярославле.
