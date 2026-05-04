Хартли: седьмая игра — как коробка с сюрпризом, неизвестно, что из неё выскочит

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победы над «Авангардом» (3:2 ОТ, 3-3) рассказал, чего ожидает от седьмого матча серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026.

— У вас в КХЛ было два седьмых матча с «Авангардом», ждёте чего-то похожего или это будет что-то абсолютно новое?

— Седьмая игра – это как коробка с сюрпризом, открываешь её, и неизвестно, что из неё выскочит. Никогда не знаешь, что ожидать от седьмой игры. Могу только сказать, что арена будет греметь. У нас великолепные болельщики, они придадут нам энергии, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Седьмой матч серии состоится 6 мая в Ярославле.