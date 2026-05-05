Ремпал: Уфа заслуживает команду, которая претендует на кубок. И это моя цель

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал заявил, что его главная цель — выиграть кубок с уфимским клубом.

— Ощущал ли ты дополнительную ответственность в этом сезоне? По сути, ты был главным лидером, лицом команды.

— Да, определённо. Я чувствовал, что у меня остались незавершённые дела, я хотел вернуться и поступить правильно. Считаю, что Уфа заслуживает команду, которая претендует на чемпионство, и это моя главная цель — выиграть кубок с «Салаватом», — сказал Ремпал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В минувшем регулярном чемпионате 30-летний форвард провёл 38 матчей, в которых отметился 15 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей. В этом плей-офф на его счету 10 игр и 8 (3+5) очков.