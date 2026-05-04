Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Знаем, что делать до последней секунды». Защитник «Локомотива» — о грандиозном камбэке

«Знаем, что делать до последней секунды». Защитник «Локомотива» — о грандиозном камбэке
Комментарии

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков прокомментировал волевую победу над «Авангардом» (3:2 ОТ2, 3-3) в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина и высказался о своём победном голе во втором овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5)     2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4)     2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5)     2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5)     2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)    

«Думаю, без слов по такой игре. Уже хочется пойти и начать подготовку к седьмому матчу. Может, с виду казалось, что «Локомотив» опустил руки в концовке основного времени. Но не было никакой паники, мы друг в друга верим, знаем, что нужно делать до последней секунды. Да, владели инициативой большую часть матча, но инициатива не даёт победы. Верили, старались, упирались, и всё получилось.

Мой победный гол? Мы всегда стараемся доставлять шайбу на пятак и там копать, в плей-офф такие голы на вес золота. В овертайме играли на равных, были моменты у обеих команд, большинство. Про всю серию мы не думали, шли от матча к матчу», — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Нереальный камбэк «Локомотива»! Сравняли в концовке и утащили «Авангард» в седьмой матч
Видео
Нереальный камбэк «Локомотива»! Сравняли в концовке и утащили «Авангард» в седьмой матч
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android