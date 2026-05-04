«Знаем, что делать до последней секунды». Защитник «Локомотива» — о грандиозном камбэке

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков прокомментировал волевую победу над «Авангардом» (3:2 ОТ2, 3-3) в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина и высказался о своём победном голе во втором овертайме.

«Думаю, без слов по такой игре. Уже хочется пойти и начать подготовку к седьмому матчу. Может, с виду казалось, что «Локомотив» опустил руки в концовке основного времени. Но не было никакой паники, мы друг в друга верим, знаем, что нужно делать до последней секунды. Да, владели инициативой большую часть матча, но инициатива не даёт победы. Верили, старались, упирались, и всё получилось.

Мой победный гол? Мы всегда стараемся доставлять шайбу на пятак и там копать, в плей-офф такие голы на вес золота. В овертайме играли на равных, были моменты у обеих команд, большинство. Про всю серию мы не думали, шли от матча к матчу», — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.