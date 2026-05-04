Рафиков: нецелесообразно вспоминать седьмые матчи с «Авангардом». У них команда поменялась

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков поделился ожиданиями от седьмого матча серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом». Ранее ярославский клуб одержал волевую победу, отыгравшись с 0:2 на последней минуте шестой встречи и сравняв счёт в серии — 3-3.

«Седьмой матч только послезавтра, есть день на восстановление, это будет напряжённый, решающий матч. Нецелесообразно вспоминать седьмые матчи с «Авангардом» из двух прошлых сезонов, у Омска команда поменялась», — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Седьмой матч серии состоится 6 мая в Ярославле.