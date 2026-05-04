«Может, удача повернулась спиной». Пономарёв — об упущенных 2:0 «Авангардом» за 22 секунды

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв высказался о поражении от «Локомотива» в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026. Омский клуб вёл 2:0, однако упустил победу на последней минуте, пропустив два гола. Ярославцы победили во втором овертайме со счётом 3:2, счёт в серии стал 3-3.

«Сегодня до самого конца продолжали делать то, что обычно, возможно, в концовке основного времени удача немного повернулась к нам спиной. Соперник получил вознаграждение за хорошую работу и вернулся в игру. В овертаймах я себя чувствовал лучше, чем в основное время, открылось второе дыхание, сил было много. Так что ошибки в конце третьего периода — это не усталость, а стечение обстоятельств. Эмоции перед овертаймом? Хоккей такой вид спорта, когда всё может резко перевернуться. Нужно уметь за перерыв быстро отбрасывать всё, что произошло», — передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.