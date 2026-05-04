«Может, удача повернулась спиной». Пономарёв — об упущенных 2:0 «Авангардом» за 22 секунды
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв высказался о поражении от «Локомотива» в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026. Омский клуб вёл 2:0, однако упустил победу на последней минуте, пропустив два гола. Ярославцы победили во втором овертайме со счётом 3:2, счёт в серии стал 3-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5)     2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4)     2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5)     2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5)     2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)    

«Сегодня до самого конца продолжали делать то, что обычно, возможно, в концовке основного времени удача немного повернулась к нам спиной. Соперник получил вознаграждение за хорошую работу и вернулся в игру. В овертаймах я себя чувствовал лучше, чем в основное время, открылось второе дыхание, сил было много. Так что ошибки в конце третьего периода — это не усталость, а стечение обстоятельств. Эмоции перед овертаймом? Хоккей такой вид спорта, когда всё может резко перевернуться. Нужно уметь за перерыв быстро отбрасывать всё, что произошло», — передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

