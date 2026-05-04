Игрок «Авангарда» — о седьмом матче полуфинала: будет битва, которую все запомнят надолго

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв поделился своими ожиданиями от седьмого матча серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом». Ранее ярославцы сравняли счёт в серии (3-3), одержав волевую победу в шестом матче со счётом 3:2 во втором овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5)     2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4)     2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5)     2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5)     2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)    

«О том, когда всё пошло не так, узнаем завтра на собрании. Пока хочется начать готовиться к седьмой игре, это будет битва, которую все запомнят надолго. На седьмой матч нужно выйти и биться, врезаться, играть без прокатов. Начать нужно так, как сегодня, и продолжать так действовать до самой сирены. Эмоции придают столько сил, что выходишь и не чувствуешь усталости. Даже если бы пришлось прямо сейчас играть седьмой матч, вся команда смогла бы это сделать. Понятно, что не на позитиве сейчас атмосфера, но мы отбросили этот матч и готовимся к следующему», — передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

