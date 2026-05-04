«Вы просто летали». Хартли — игрокам «Локомотива» после волевой победы над «Авангардом»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли обратился к своим хоккеистам после волевой победы над «Авангардом» в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Ярославская команда отыгралась с 0:2 за 33 секунды до финальной сирены. Во втором овертайме железнодорожники одержали победу со счётом 3:2, сравняв счёт в серии — 3-3.

«Ребята, наша физическая готовность сыграла ключевую роль в игре. Шёл второй овертайм, а вы же просто летали. У вас было полно энергии. Отличная работа. 3-3 в серии, мы едем домой и будем готовы к седьмой игре», — сказал Хартли в победной раздевалке «Локомотива».

