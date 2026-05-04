«Вы просто летали». Хартли — игрокам «Локомотива» после волевой победы над «Авангардом»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли обратился к своим хоккеистам после волевой победы над «Авангардом» в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Ярославская команда отыгралась с 0:2 за 33 секунды до финальной сирены. Во втором овертайме железнодорожники одержали победу со счётом 3:2, сравняв счёт в серии — 3-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5)     2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4)     2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5)     2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5)     2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)    

«Ребята, наша физическая готовность сыграла ключевую роль в игре. Шёл второй овертайм, а вы же просто летали. У вас было полно энергии. Отличная работа. 3-3 в серии, мы едем домой и будем готовы к седьмой игре», — сказал Хартли в победной раздевалке «Локомотива».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

