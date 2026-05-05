Звезда КХЛ Ремпал ответил, почему подписался с «Салаватом» и были ли другие предложения

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал рассказал, когда принял решение о возвращении в уфимский клуб, и ответил, связывались ли с ним другие команды.

— Вернёмся к «Салавату». Когда ты решил вернуться в Уфу?

— Я принял решение в тот день, когда об этом объявили в России.

— Связывались ли с тобой другие команды? Из НХЛ или КХЛ.

— Да, другие команды КХЛ связывались со мной. Но я выбрал «Салават», потому что мне здесь нравится.

— Можешь назвать эти команды?

— Я сохраню эту информацию в секрете, — сказал Ремпал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

30-летний форвард подписал однолетний контракт с уфимским клубом в октябре 2025 года. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 38 матчей, в которых отметился 15 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей. В этом плей-офф на его счету 10 игр и 8 (3+5) очков.