Экс-форвард «Вашингтона» рассказал, чему научился, наблюдая за игрой Овечкина

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал ответил на вопрос, чему научился, наблюдая за игрой российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Ты научился чему-то новому, наблюдая за его игрой?

— Я наблюдал за тем, как он находит пространство и какие позиции он вообще занимает, чтобы забивать голы. У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это лично, вживую, — сказал Ремпал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В июле 2025 года Ремпал подписал однолетний двусторонний контракт с «Вашингтоном». 23 октября 2025 года «столичные» выставили Шелдона на драфт отказов.