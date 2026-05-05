Экс-форвард «Вашингтона» рассказал, чему научился, наблюдая за игрой Овечкина

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал ответил на вопрос, чему научился, наблюдая за игрой российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Ты научился чему-то новому, наблюдая за его игрой?
— Я наблюдал за тем, как он находит пространство и какие позиции он вообще занимает, чтобы забивать голы. У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это лично, вживую, — сказал Ремпал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В июле 2025 года Ремпал подписал однолетний двусторонний контракт с «Вашингтоном». 23 октября 2025 года «столичные» выставили Шелдона на драфт отказов.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шелдоном Ремпалом читайте на «Чемпионате»:
«Мне хорошо в России. Хочу остаться в «Салавате». Мощное интервью с канадской звездой КХЛ
