Звёздный нападающий КХЛ рассказал, почему подписал контракт с «Вашингтоном» летом 2025-го

Звёздный нападающий КХЛ рассказал, почему подписал контракт с «Вашингтоном» летом 2025-го
Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал заявил, что подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз», потому что надеялся получить там возможность проявить себя.

— Вернёмся к началу сезона или даже к межсезонью. Ты решил попробовать свои силы в НХЛ и подписал контракт с «Вашингтоном». Почему выбрал именно «Кэпиталз»?
— Я просто подумал, что это будет мой лучший шанс попасть в команду НХЛ, что в «Вашингтоне» получу возможность проявить себя. Но после тренировочного лагеря стало понятно, что ничего не выйдет. Тогда я подумал, что лучшим решением будет вернуться в «Салават». Вот так всё и происходило, — сказал Ремпал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В июле 2025 года форвард подписал однолетний двусторонний контракт с «Вашингтоном». 23 октября 2025 года «столичные» выставили Ремпала на драфт отказов.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шелдоном Ремпалом читайте на «Чемпионате»:
«Мне хорошо в России. Хочу остаться в «Салавате». Мощное интервью с канадской звездой КХЛ
«Мне хорошо в России. Хочу остаться в «Салавате». Мощное интервью с канадской звездой КХЛ
