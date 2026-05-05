Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Его полюбят в Монреале». Ремпал рассказал, что понадобится Жаровскому при переезде в НХЛ

«Его полюбят в Монреале». Ремпал рассказал, что понадобится Жаровскому при переезде в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поделился мнением о форварде уфимцев Александре Жаровском.

— А что ты думаешь об Александре Жаровском?
— Очень хороший, очень талантливый игрок. Мне интересно увидеть, что ждёт его в будущем. Думаю, он будет только прогрессировать. Но Алекс обладает огромным талантом. За его игрой очень, очень интересно наблюдать.

— Его очень ждут в «Монреале», где его задрафтовали. Как думаешь, Александр сможет зарекомендовать себя и стать железным игроком основы «Канадиенс»?
— Ему потребуется время на адаптацию, когда он приедет в «Монреаль», но Александр из тех парней, которые смогут справиться с этим. Думаю, в Монреале его полюбят и будут наслаждаться его игрой, — сказал Ремпал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шелдоном Ремпалом читайте на «Чемпионате»:
«Мне хорошо в России. Хочу остаться в «Салавате». Мощное интервью с канадской звездой КХЛ
Эксклюзив
«Мне хорошо в России. Хочу остаться в «Салавате». Мощное интервью с канадской звездой КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android