«Его полюбят в Монреале». Ремпал рассказал, что понадобится Жаровскому при переезде в НХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поделился мнением о форварде уфимцев Александре Жаровском.

— А что ты думаешь об Александре Жаровском?

— Очень хороший, очень талантливый игрок. Мне интересно увидеть, что ждёт его в будущем. Думаю, он будет только прогрессировать. Но Алекс обладает огромным талантом. За его игрой очень, очень интересно наблюдать.

— Его очень ждут в «Монреале», где его задрафтовали. Как думаешь, Александр сможет зарекомендовать себя и стать железным игроком основы «Канадиенс»?

— Ему потребуется время на адаптацию, когда он приедет в «Монреаль», но Александр из тех парней, которые смогут справиться с этим. Думаю, в Монреале его полюбят и будут наслаждаться его игрой, — сказал Ремпал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.