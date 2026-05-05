«Очень уважает Россию и КХЛ». Экс-форвард «Вашингтона» рассказал о знакомстве с Овечкиным

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал рассказал, как познакомился с российским форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

— Думаю, ты знаешь, что к «Вашингтону» в России особые отношение, в основном из-за Александра Овечкина. Ты общался с ним? Было ли с его стороны какое-то особое отношение из-за того, что ты приехал из КХЛ?

— Я познакомился с Ови, как приехал в Америку. Он знал, что я приехал из КХЛ, и гордился тем, что я играл в этой лиге. Алекс очень уважает Россию и КХЛ. Было здорово поговорить с ним и провести с ним время на льду. Очевидно, Овечкин — легенда хоккея, его очень уважают по всему миру. Это был очень крутой опыт — познакомиться и немного поговорить с ним, — сказал Ремпал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.