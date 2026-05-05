Звезда КХЛ Шелдон Ремпал раскрыл, что ему сказал главный тренер «Вашингтона»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал ответил, общался ли с главным тренером «Вашингтон Кэпиталз» Спенсером Карбери во время своего пребывания в клубе.

— Общался ли ты с главным тренером «Вашингтона» Спенсером Карбери? Может быть, он что-то конкретное советовал, подсказывал, в чём нужно добавить?
— Мы особо не общались. Конечно, у нас была встреча после тренировочного лагеря, когда меня отправили в АХЛ. Мне просто сказали: «Ты хорошо поработал в тренировочном лагере. Но мы решили, что начнём сезон с другими игроками. Однако будь готов, что мы вызовем тебя в основную команду, когда появится шанс. Просто будь готов». Но я подумал, что в том возрасте, в котором я нахожусь, я просто хочу пойти другим путём, вернуться в город, где меня любят, — в Уфу.

Так что, как я уже сказал, я не жалею ни об одном из принятых мною решений. Я был счастлив подписать контракт с «Салаватом», вернуться и помочь команде, — сказал Ремпал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

