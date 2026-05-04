Хоккей Новости

Грейг из «Оттавы» дисквалифицирован на две игры за грубость в отношении игрока «Каролины»

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Ридли Грейг дисквалифицирован на две игры регулярного чемпионата без сохранения заработной платы за грубое обращение с защитником «Каролины Харрикейнз» Шоном Уокером во время четвёртого матча первого раунда Кубка Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
25 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Янковски, Робинсон) – 35:15     1:1 Батерсон (Штюцле, Якемчук) – 37:08 (pp)     1:2 Стэнковен (Миллер, Холл) – 49:10 (pp)     1:3 Ахо (Джарвис, Уокер) – 57:38     2:3 Козенс (Батерсон, Якемчук) – 58:11     2:4 Ахо (Джарвис, Чатфилд) – 58:45    

Инцидент произошёл на 10-й минуте второго периода. Между игроками произошла стычка, во время которой Грейг замахнулся правой рукой и нанёс апперкот в корпус Уокера.

В минувшем регулярном чемпионате 23-летний Ридли провёл 77 матчей, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. В этом плей-офф на его счету четыре игры и 1 (0+1) очко.

