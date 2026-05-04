Грейг из «Оттавы» дисквалифицирован на две игры за грубость в отношении игрока «Каролины»

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Ридли Грейг дисквалифицирован на две игры регулярного чемпионата без сохранения заработной платы за грубое обращение с защитником «Каролины Харрикейнз» Шоном Уокером во время четвёртого матча первого раунда Кубка Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Инцидент произошёл на 10-й минуте второго периода. Между игроками произошла стычка, во время которой Грейг замахнулся правой рукой и нанёс апперкот в корпус Уокера.

В минувшем регулярном чемпионате 23-летний Ридли провёл 77 матчей, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. В этом плей-офф на его счету четыре игры и 1 (0+1) очко.