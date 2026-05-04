Спенсер Карбери из «Вашингтона» вошёл в тренерский штаб сборной Канады на ЧМ-2026

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери вошёл в тренерский штаб сборной Канады на предстоящий чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Карбери будет работать в команде Миши Донскова наряду с Райаном Хаской из «Калгари Флэймз» и Ди Джей Смитом из «Лос-Анджелес Кингз». Ранее специалист имел опыт работы только с юниорскими сборными.

В текущем сезоне «Вашингтон» под руководством Карбери не сумел пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая. Всего участие в турнире примут 16 команд.

