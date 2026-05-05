Канадская звезда КХЛ рассказал, как ему живётся в России

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал заявил, что он получает удовольствие от жизни в России.

— Как тебе жизнь в России?

— Здесь здорово. Мне нравится местная культура. В России очень традиционный образ жизни, люди на самом деле дорожат своими семьями. Это очень приятно видеть. Я получаю удовольствие от жизни в России, мне здесь хорошо, — сказал Ремпал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

30-летний форвард выступает в России с сезона-2024/2025. За это время он сыграл в 135 матчах в Континентальной хоккейной лиге, забросив 57 шайб и сделав 79 результативных передач при полезности «+15».