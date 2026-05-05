Хоккей Новости

Экс-игрок «Кэпиталз» ответил, расстроился ли, когда Овечкин побил канадский рекорд Гретцки

Экс-игрок «Кэпиталз» ответил, расстроился ли, когда Овечкин побил канадский рекорд Гретцки
Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал ответил, следил ли за погоней российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки.

— Когда он гнался за рекордом Уэйна Гретцки, ты следил за этим?
— Да, конечно.

— Ты канадец, поэтому не было ли досадно, что великий канадский рекорд был побит хоккеистом из другой страны?
— Конечно, нет. Я совсем не был разочарован. Считаю, если ты лучший, то ты лучший, вне зависимости от гражданства. Так что моё уважение, — сказал Ремпал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, в апреле 2025 года Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки (894).

Полную версию эксклюзивного интервью с Шелдоном Ремпалом читайте на «Чемпионате»:
«Мне хорошо в России. Хочу остаться в «Салавате». Мощное интервью с канадской звездой КХЛ
