«Филадельфия» забросила «Каролине» две шайбы за 39 секунд во втором матче плей-офф НХЛ

В эти минуты на льду «Леново Центра» в американском Роли проходит второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/2026, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Филадельфию Флайерз».

В первом периоде (04:02) канадский защитник «Филадельфии» Джейми Драйсдейл открыл счёт встречи. Через 39 секунд его соотечественник и одноклубник форвард Шон Кутюрье удвоил преимущество «Флайерз». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео данных голов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, только один раз за последние 15 лет «Филадельфия» забивала быстрее: в первом матче полуфинала Восточной конференции плей-офф НХЛ в 2012 году. Тогда в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ) на две шайбы потребовалось 37 секунд.

На момент написания новости закончился второй период. Счёт 2:1 в пользу гостей.