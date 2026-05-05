Тарасенко прокомментировал поражение «Миннесоты» в игре КС с «Колорадо» с 15 голами

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко высказался о первом матче второго раунда Кубка Стэнли сезона-2025/2026 с «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась со счётом 9:6 в пользу «Эвеланш». Россиянин в этой встрече отличился голом.
«Обычно в плей‑офф говорят, что возможно всё, и этот матч — лишнее тому подтверждение. Я раньше не участвовал в подобных встречах. В конечном счёте важно, как ты реагируешь на результат. Не думаю, что есть большая разница между поражением 6:9 и 0:1 — в любом случае это одно поражение в серии. Главное — не количество голов, а необходимость лучше действовать в обороне и ограничить соперника», — приводит слова Тарасенко пресс‑служба НХЛ.
Эта игра стала самой результативной в плей‑офф НХЛ в XXI веке: 14 разных хоккеистов отметились заброшенными шайбами. «Колорадо» повёл в серии до четырёх побед. Следующая игра состоится во вторник в Денвере.
- 5 мая 2026
