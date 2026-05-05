Главная Хоккей Новости

Тарасенко прокомментировал поражение «Миннесоты» в игре КС с «Колорадо» с 15 голами

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко высказался о первом матче второго раунда Кубка Стэнли сезона-2025/2026 с «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась со счётом 9:6 в пользу «Эвеланш». Россиянин в этой встрече отличился голом.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
04 мая 2026, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
9 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Малински (Нечас, Тэйвз) – 11:12     2:0 Друри (О'Коннор) – 12:04     3:0 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 13:13 (pp)     3:1 Юханссон – 15:02     3:2 Хартман (Хьюз, Капризов) – 16:04     4:2 Бланкенбург (Ничушкин, Макар) – 24:16     4:3 Тарасенко (Тренин, Маккэррон) – 26:45     4:4 Хьюз (Юров) – 32:43     4:5 Фолиньо – 36:55 (sh)     5:5 Тэйвз (Ничушкин, Малински) – 38:04     6:5 Макар (Маккиннон, Ландеског) – 43:21     7:5 Кадри (Колтон, Тэйвз) – 45:43     7:6 Цуккарелло (Болди, Хьюз) – 56:01     8:6 Макар (Тэйвз, Нечас) – 57:06     9:6 Маккиннон (Лехконен) – 57:52    

«Обычно в плей‑офф говорят, что возможно всё, и этот матч — лишнее тому подтверждение. Я раньше не участвовал в подобных встречах. В конечном счёте важно, как ты реагируешь на результат. Не думаю, что есть большая разница между поражением 6:9 и 0:1 — в любом случае это одно поражение в серии. Главное — не количество голов, а необходимость лучше действовать в обороне и ограничить соперника», — приводит слова Тарасенко пресс‑служба НХЛ.

Эта игра стала самой результативной в плей‑офф НХЛ в XXI веке: 14 разных хоккеистов отметились заброшенными шайбами. «Колорадо» повёл в серии до четырёх побед. Следующая игра состоится во вторник в Денвере.

