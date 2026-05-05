«Каролина» обыграла «Филадельфию» и повела 2-0 в серии плей-офф НХЛ

Завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии — 2-0.

Авторами шайб у хозяев в сегодняшнем матче стали Николай Элерс, Сет Джарвис и забивший в овертайме Тейлор Холл. У гостей сегодня отличились Джейми Драйсдейл и Шон Кутюрье.

Российские хоккеисты Андрей Свечников и Матвей Мичков очков в сегодняшнем матче не набрали. Следующая, третья игра серии состоится на площадке «Филадельфии» 8 мая.

