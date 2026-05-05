Каролина Харрикейнз – Филадельфия Флайерз, результат матча 5 мая 2026, счет 3:2 ОТ, плей-офф НХЛ 2025/2026

«Каролина» обыграла «Филадельфию» и повела 2-0 в серии плей-офф НХЛ
Завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии — 2-0.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл – 04:02 (pp)     0:2 Кутюрье (Грундстрём) – 04:41     1:2 Элерс (Блейк, Миллер) – 10:21 (pp)     2:2 Джарвис (Элерс, Стаал) – 51:21     3:2 Холл (Блейк, Уокер) – 78:51    

Авторами шайб у хозяев в сегодняшнем матче стали Николай Элерс, Сет Джарвис и забивший в овертайме Тейлор Холл. У гостей сегодня отличились Джейми Драйсдейл и Шон Кутюрье.

Российские хоккеисты Андрей Свечников и Матвей Мичков очков в сегодняшнем матче не набрали. Следующая, третья игра серии состоится на площадке «Филадельфии» 8 мая.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

