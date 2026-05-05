«Филадельфия» отметилась редчайшим достижением за последние 15 лет в плей-офф НХЛ

«Филадельфия Флайерз» отметились двумя быстрыми голами во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнз».

Встреча прошла на арене «Леново Центр» в Роли и завершилась победой «Каролины» в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Харрикейнз».

«Флайерз» сумели дважды отличиться в первом периоде — шайбы были заброшены на отметках 4:02 и 4:41. Таким образом, команда забила два гола за 39 секунд.

Быстрее «Филадельфия» оформляла две шайбы лишь один раз за последние 15 лет — в первом матче полуфинала конференции 2012 года, когда команде потребовалось 37 секунд.

Следующая игра пройдёт 8 мая.

