Главная Хоккей Новости

«Филадельфия» отметилась редчайшим достижением за последние 15 лет в плей-офф НХЛ

«Филадельфия» отметилась редчайшим достижением за последние 15 лет в плей-офф НХЛ
«Филадельфия Флайерз» отметились двумя быстрыми голами во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл – 04:02 (pp)     0:2 Кутюрье (Грундстрём) – 04:41     1:2 Элерс (Блейк, Миллер) – 10:21 (pp)     2:2 Джарвис (Элерс, Стаал) – 51:21     3:2 Холл (Блейк, Уокер) – 78:51    

Встреча прошла на арене «Леново Центр» в Роли и завершилась победой «Каролины» в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Харрикейнз».

«Флайерз» сумели дважды отличиться в первом периоде — шайбы были заброшены на отметках 4:02 и 4:41. Таким образом, команда забила два гола за 39 секунд.

Быстрее «Филадельфия» оформляла две шайбы лишь один раз за последние 15 лет — в первом матче полуфинала конференции 2012 года, когда команде потребовалось 37 секунд.

Следующая игра пройдёт 8 мая.

