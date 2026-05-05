«Каролина» вошла в число лучших команд НХЛ по победам в домашних овертаймах плей-офф

«Каролина Харрикейнз» одержали победу над «Филадельфией Флайерз» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли со счётом 3:2 в овертайме и улучшили историческую статистику домашних матчей с дополнительным временем.

Для франшизы «Каролины/Хартфорда» эта победа стала 19-й в домашних овертаймах плей-офф НХЛ. После первых 30 таких встреч команда имеет баланс 19-11.

По количеству побед в домашних овертаймах Кубка Стэнли на данном отрезке франшиза делит второе место в истории лиги с «Айлендерс» и «Монреалем». Лидерами остаются «Сент-Луис» и «Баффало», у которых по 20 побед.

