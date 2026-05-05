«Каролина» вошла в число лучших команд НХЛ по победам в домашних овертаймах плей-офф
«Каролина Харрикейнз» одержали победу над «Филадельфией Флайерз» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли со счётом 3:2 в овертайме и улучшили историческую статистику домашних матчей с дополнительным временем.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл – 04:02 (pp) 0:2 Кутюрье (Грундстрём) – 04:41 1:2 Элерс (Блейк, Миллер) – 10:21 (pp) 2:2 Джарвис (Элерс, Стаал) – 51:21 3:2 Холл (Блейк, Уокер) – 78:51
Для франшизы «Каролины/Хартфорда» эта победа стала 19-й в домашних овертаймах плей-офф НХЛ. После первых 30 таких встреч команда имеет баланс 19-11.
По количеству побед в домашних овертаймах Кубка Стэнли на данном отрезке франшиза делит второе место в истории лиги с «Айлендерс» и «Монреалем». Лидерами остаются «Сент-Луис» и «Баффало», у которых по 20 побед.
