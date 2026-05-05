Форвард «Вегаса» Карлссон вышел на лед в матче НХЛ впервые с ноября 2025 года

Шведский нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон вышел на лёд в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс». На момент написания новости идёт второй период и «Вегас» ведёт со счётом 1:0.

33-летний швед не играл из-за травмы нижней части тела с 9 ноября.

«Я очень взволнован. Да, я готов идти. Это был долгий путь, но теперь я здесь, и это хорошее чувство. Я просто хочу войти в ритм и, надеюсь, сыграть хорошую игру. Сейчас плей-офф, так что нет времени ждать и входить в игру постепенно. Нужно просто включиться. Я очень благодарен и счастлив, что ребята победой в серии с «Ютой» дали мне шанс вернуться, и теперь мы здесь, и я готов сражаться вместе с ними», — приводит слова Карлссона официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне в регулярном чемпионате НХЛ в 14 матчах Карлссон набрал 7 (4+3) очков.