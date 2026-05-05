Гол Барбашёва и ассист Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Анахайм» в Кубке Стэнли

Завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Команды играли на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:1. Счёт в серии — 1-0.

В составе хозяев сегодня забивали Бретт Хауден, российский нападающий Иван Барбашёв и Митчелл Марнер (в пустые ворота). Павел Дорофеев записал в свой актив результативную передачу.

Единственная шайба в составе гостей сегодня на счету Микаэля Гранлунда.

Следующая, вторая игра также состоится на площадке «Вегаса» и пройдёт 7 мая. Начало встречи — в 4:30 мск.

