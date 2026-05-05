Вегас Голден Найтс – Анахайм Дакс, результат матча 5 мая 2026, счет 2:1, плей-офф НХЛ 2025/2026

Гол Барбашёва и ассист Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Анахайм» в Кубке Стэнли
Завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Команды играли на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:1. Счёт в серии — 1-0.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хауден (Марнер, Андерссон) – 23:14     1:1 Гранлунд (Лакомб, Карлсон) – 53:57     2:1 Барбашёв (Дорофеев) – 55:02     3:1 Марнер – 59:54    

В составе хозяев сегодня забивали Бретт Хауден, российский нападающий Иван Барбашёв и Митчелл Марнер (в пустые ворота). Павел Дорофеев записал в свой актив результативную передачу.

Единственная шайба в составе гостей сегодня на счету Микаэля Гранлунда.

Следующая, вторая игра также состоится на площадке «Вегаса» и пройдёт 7 мая. Начало встречи — в 4:30 мск.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
