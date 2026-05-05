В ночь на 5 мая прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей плей-офф НХЛ на 5 мая 2026 года:
«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:2 ОТ;
«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» — 3:1.
Счёт в парах второго раунда Кубка Стэнли — 2026:
Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 1-0;
«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» — 1-0.
Восточная конференция:
«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» — 2-0;
«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс» — 0-0.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».