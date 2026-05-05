Каменский оценил судейство в шестом матче серии между «Авангардом» и «Локомотивом»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил судейство в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом» (2:3 2ОТ).

«В любом случае будут говорить о судействе. В плей-офф именно то судейство, которое нужно, а результат должен определяться на площадке. Нельзя пропускать явной грубости, но нужно давать бороться. Видно, что судьи дают играть. Это плей-офф, когда идут решающие матчи, то игра должна быть «пять на пять».

Самое главное, чтобы у «Локомотива» в седьмом матче не было сверхуверенности, потому что она может сыграть злую шутку. Думаю, что здесь будет равная, осторожная борьба, до гола», – приводит слова Каменского ТАСС.