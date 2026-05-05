Каменский оценил судейство в шестом матче серии между «Авангардом» и «Локомотивом»
Поделиться
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил судейство в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом» (2:3 2ОТ).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5) 2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4) 2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5) 2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5) 2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)
«В любом случае будут говорить о судействе. В плей-офф именно то судейство, которое нужно, а результат должен определяться на площадке. Нельзя пропускать явной грубости, но нужно давать бороться. Видно, что судьи дают играть. Это плей-офф, когда идут решающие матчи, то игра должна быть «пять на пять».
Самое главное, чтобы у «Локомотива» в седьмом матче не было сверхуверенности, потому что она может сыграть злую шутку. Думаю, что здесь будет равная, осторожная борьба, до гола», – приводит слова Каменского ТАСС.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 мая 2026
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
07:34
-
06:26
-
06:23
-
06:15
-
05:33
-
04:47
-
04:08
-
00:00
- 4 мая 2026
-
23:58
-
23:50
-
23:40
-
23:28
-
22:54
-
22:30
-
22:26
-
22:22
-
22:16
-
22:04
-
22:00
-
21:54
-
21:44
-
21:38
-
21:28
-
20:48
-
20:31
-
20:12
-
19:56
-
19:32
-
18:58
-
18:24
-
18:05
-
18:02