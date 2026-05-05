Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей 1/2 финала плей-офф МХЛ на 5 мая 2026 года

Расписание матчей 1/2 финала плей-офф МХЛ на 5 мая 2026 года
Комментарии

Сегодня, 5 мая, пройдёт один матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей плей-офф МХЛ на 5 мая 2026 года (время московское):

18:30. «Чайка» – «Локо».

Пары 1/2 финала Кубка Харламова:

МХК «Локо» — «Чайка», счёт в серии — 3-2;
МХК «Спартак» — «Авто», счёт в серии — 3-2.

Серии 1/2 финала пройдут до четырёх побед, максимальное количество матчей – семь. Первые две игры и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи проводятся на площадке команды, имеющей более высокий номер посева. Третья, четвёртая и, если потребуется, шестая встреча проводятся на льду команды, имеющей более низкий номер посева.

Календарь плей-офф МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф МХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android