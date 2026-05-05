Торторелла — о победе «Вегаса» над «Анахаймом»: сегодня соперник играл лучше нас
Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла прокомментировал победу в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Анахайм Дакс» (3:1).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хауден (Марнер, Андерссон) – 23:14     1:1 Гранлунд (Лакомб, Карлсон) – 53:57     2:1 Барбашёв (Дорофеев) – 55:02     3:1 Марнер – 59:54    

«Сегодня соперник был лучшей командой. По ходу игры мы начали находить свою игру, но не смогли полностью её отладить. В лиге нужно уметь находить выход из ситуации, и мы его нашли. Конечно, я не собираюсь за это извиняться, но мы должны быть честны сами с собой, и я верю, что в будущем мы сыграем лучше. В этом сезоне нам постоянно твердят, что мы обречены, но ребята никогда не сдаются. Нам говорят, что мы мертвы, но мы каждый раз выбираемся из могилы», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

«Анахайм» перебросал «Вегас» со счётом 34:22. «Уткам» удалось сравнять счёт за шесть минут до конца третьего периода. Шайба Барбашёва на 56-й минуте стала победной.

