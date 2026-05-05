Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Холл установил рекорд «Каролины» по длительности результативной серии со старта плей-офф

Комментарии

Форвард «Каролины Харрикейнз» Тейлор Холл стал автором победной шайбы во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (3:2 ОТ, 2-0).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл – 04:02 (pp)     0:2 Кутюрье (Грундстрём) – 04:41     1:2 Элерс (Блейк, Миллер) – 10:21 (pp)     2:2 Джарвис (Элерс, Стаал) – 51:21     3:2 Холл (Блейк, Уокер) – 78:51    

34-летний канадец набрал очки во всех шести матчах в текущем плей-офф НХЛ (3+6) и обновил рекорд франшизы «Харрикейнз» и «Хартфорд Уэйлерс» по продолжительности результативной серии со старта розыгрыша.

Кроме того, девять очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли – это личный рекорд первого номера драфта-2010 за всё время выступлений в лиге. Ранее лучшим личным результатом для Холла были 8 (5+3) очков в семи играх за «Бостон Брюинз» в плей-офф-2023.

