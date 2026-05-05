Иван Барбашёв повторил редкое достижение «Вегаса». В истории клуба такое делали лишь двое

Российский нападающий Иван Барбашёв стал одним из героев первого матча второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:1.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хауден (Марнер, Андерссон) – 23:14     1:1 Гранлунд (Лакомб, Карлсон) – 53:57     2:1 Барбашёв (Дорофеев) – 55:02     3:1 Марнер – 59:54    

Россиянин забросил победную шайбу за 4:58 до конца основного времени, обеспечив «Вегасу» комфортную победу в серии второго раунда плей-офф.

Благодаря этому голу Барбашёв попал в редкий клуб игроков «Голден Найтс», забивавших решающие шайбы в последние пять минут матчей плей-офф. Ранее это удавалось только Райлли Смиту (59:59 в 2025 году) и Максу Пасиоретти (55:27 в 2021 году).

Следующая, вторая игра также состоится на площадке «Вегаса» и пройдёт 7 мая. Начало встречи — в 4:30 мск.

