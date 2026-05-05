Токкет — о поражении «Филадельфии»: горжусь своими ребятами, мы хорошо играли

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет заявил, что остался доволен игрой команды, несмотря на поражение во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2:3 ОТ, 0-2). «Лётчики» забросили две шайбы подряд на старте матча с интервалом в 39 секунд.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл – 04:02 (pp)     0:2 Кутюрье (Грундстрём) – 04:41     1:2 Элерс (Блейк, Миллер) – 10:21 (pp)     2:2 Джарвис (Элерс, Стаал) – 51:21     3:2 Холл (Блейк, Уокер) – 78:51    

«Мы показали хорошую игру. Обе команды боролись изо всех сил. Мне очень понравилось, как молодые ребята сражались. Я очень горжусь ими. «Каролина» просто сделала решающий бросок в конце. Вот и всё», — цитирует Токкета пресс-служба клуба.

Российские хоккеисты Андрей Свечников и Матвей Мичков очков в сегодняшнем матче не набрали. Следующая, третья игра серии состоится на площадке «Филадельфии» 8 мая.

