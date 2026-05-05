Токкет — о поражении «Филадельфии»: горжусь своими ребятами, мы хорошо играли

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет заявил, что остался доволен игрой команды, несмотря на поражение во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2:3 ОТ, 0-2). «Лётчики» забросили две шайбы подряд на старте матча с интервалом в 39 секунд.

«Мы показали хорошую игру. Обе команды боролись изо всех сил. Мне очень понравилось, как молодые ребята сражались. Я очень горжусь ими. «Каролина» просто сделала решающий бросок в конце. Вот и всё», — цитирует Токкета пресс-служба клуба.

Российские хоккеисты Андрей Свечников и Матвей Мичков очков в сегодняшнем матче не набрали. Следующая, третья игра серии состоится на площадке «Филадельфии» 8 мая.