Барбашёв показал второй результат в истории «Вегаса» по длительности результативной серии

Форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв стал автором победной шайбы в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (3:1, 1-0). Россиянин набрал очки во всех семи матчах команды в текущем плей-офф, что является вторым результатом в клубной истории.

Ранее семиматчевые результативные серии в плей-офф в истории «Вегаса» демонстрировали Ши Теодор (2020 год, 2+8 на отрезке) и Макс Пасиоретти (2021 год, 4+4 на отрезке).

Рекордом владеет Джонатан Маршессо (2023, 10 игр, 8+7 на отрезке). При этом Барбашёв – единственный в этом списке, чья серия началась со старта розыгрыша.

Барбашёв в текущем плей-офф забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-1».