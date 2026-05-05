Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барбашёв показал второй результат в истории «Вегаса» по длительности результативной серии

Барбашёв показал второй результат в истории «Вегаса» по длительности результативной серии
Комментарии

Форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв стал автором победной шайбы в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (3:1, 1-0). Россиянин набрал очки во всех семи матчах команды в текущем плей-офф, что является вторым результатом в клубной истории.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хауден (Марнер, Андерссон) – 23:14     1:1 Гранлунд (Лакомб, Карлсон) – 53:57     2:1 Барбашёв (Дорофеев) – 55:02     3:1 Марнер – 59:54    

Ранее семиматчевые результативные серии в плей-офф в истории «Вегаса» демонстрировали Ши Теодор (2020 год, 2+8 на отрезке) и Макс Пасиоретти (2021 год, 4+4 на отрезке).

Рекордом владеет Джонатан Маршессо (2023, 10 игр, 8+7 на отрезке). При этом Барбашёв – единственный в этом списке, чья серия началась со старта розыгрыша.

Барбашёв в текущем плей-офф забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-1».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Видео
Гол Барбашёва и ассист Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Анахайм» в Кубке Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android