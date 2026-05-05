Показать ещё Все новости
«Каролина» стала пятой командой за 17 лет, начавшей плей-офф с шести побед подряд

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл – 04:02 (pp)     0:2 Кутюрье (Грундстрём) – 04:41     1:2 Элерс (Блейк, Миллер) – 10:21 (pp)     2:2 Джарвис (Элерс, Стаал) – 51:21     3:2 Холл (Блейк, Уокер) – 78:51    

Таким образом, «Харрикейнз» продолжают идти без поражений в текущем плей-офф. В первом раунде команда всухую обыграла «Оттаву Сенаторз» (4-0). «Каролина» стала пятой командой за последние 17 лет, начавшей плей-офф с шести или более побед подряд.

В списке также «Рейнджерс» (2024, 7 побед), «Колорадо» (2021, 6), «Вегас» (2020, 6) и «Анахайм» (2015, 6). Отметим, что ни одна из этих команд не выиграла Кубок Стэнли в том сезоне, когда была серия. Отметим, что в текущем сезоне в список ещё раз могут войти «Эвеланш» (5 побед подряд).

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
