Барбашёв оценил свой победный гол в ворота «Анахайма» после отменённого проброса

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв оценил свой победный гол в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Анахайм Дакс» (3:1, 1-0). За несколько секунд перед взятием ворот линейный арбитр отменил возможный проброс хоккеистов «Вегаса» из-за того, что Джек Айкел сумел навязать борьбу за шайбу защитнику «Дакс».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хауден (Марнер, Андерссон) – 23:14     1:1 Гранлунд (Лакомб, Карлсон) – 53:57     2:1 Барбашёв (Дорофеев) – 55:02     3:1 Марнер – 59:54    

«Я просто попытался забросить шайбу вглубь площадки и увидел, как Джек на дальней стороне площадки включился в борьбу. На секунду мне показалось, что он опередил защитника, поэтому проброс и отменили. Джек просто немного надавил на него. Они потеряли шайбу, и Дорофеев сделал мне отличную передачу», — цитирует Барбашёва пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

