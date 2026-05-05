Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кенневилль — о поражении 1:3 от «Вегаса»: мы создали моментов больше, чем на один гол

Кенневилль — о поражении 1:3 от «Вегаса»: мы создали моментов больше, чем на один гол
Комментарии

Главный тренер «Анахайм Дакс» Джоэль Кенневилль высказался о поражении от «Вегас Голден Найтс» (1:3, 0-1) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли и заявил, что ему понравилась игра своей команды.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хауден (Марнер, Андерссон) – 23:14     1:1 Гранлунд (Лакомб, Карлсон) – 53:57     2:1 Барбашёв (Дорофеев) – 55:02     3:1 Марнер – 59:54    

«Мне понравилось, как мы играли. У нас был высокий темп. Обе команды усердно работали. Это был чертовски хороший хоккейный матч… Я не думаю, что у нас было такое количество или качество моментов, как в прошлой серии с «Эдмонтоном», но мы создали их достаточно для того, чтобы забить больше одного гола», — цитирует Кенневилля пресс-служба клуба.

«Анахайм» перебросал «Вегас» со счётом 34:22. «Уткам» удалось сравнять счёт за шесть минут до конца третьего периода. Шайба Барбашёва на 56-й минуте стала победной.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Что это было? Русская связка «Вегаса» забила чудо-гол, унизив оборону «Анахайма»
Видео
Что это было? Русская связка «Вегаса» забила чудо-гол, унизив оборону «Анахайма»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android