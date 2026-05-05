Кенневилль — о поражении 1:3 от «Вегаса»: мы создали моментов больше, чем на один гол

Главный тренер «Анахайм Дакс» Джоэль Кенневилль высказался о поражении от «Вегас Голден Найтс» (1:3, 0-1) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли и заявил, что ему понравилась игра своей команды.

«Мне понравилось, как мы играли. У нас был высокий темп. Обе команды усердно работали. Это был чертовски хороший хоккейный матч… Я не думаю, что у нас было такое количество или качество моментов, как в прошлой серии с «Эдмонтоном», но мы создали их достаточно для того, чтобы забить больше одного гола», — цитирует Кенневилля пресс-служба клуба.

«Анахайм» перебросал «Вегас» со счётом 34:22. «Уткам» удалось сравнять счёт за шесть минут до конца третьего периода. Шайба Барбашёва на 56-й минуте стала победной.