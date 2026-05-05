Натан Маккиннон назвал различия в стилях игры «Лос-Анджелеса» и «Миннесоты»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался о стилистических различиях в игре между «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесотой Уайлд». В первом раунде плей-офф «лавины» всухую обыграли «королей». В первом матче второго раунда Кубка Стэнли с «дикарями» команды на двоих забросили 15 шайб.

«В той серии «Кингз» ни разу не задействовали свою защиту. Очевидно, это был их план на игру, просто чтобы нас измотать. «Миннесота» очень динамична, поэтому это большая проблема», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.

Второй матч серии между «Колорадо» и «Миннесотой» пройдёт в ночь на 6 мая на домашней площадке «Эвеланш».