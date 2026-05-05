«Чудо на льду!» Рябыкин — о спасении «Локомотива» в шестом матче серии с «Авангардом»

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о поражении омской команды от «Локомотива» (2:3 2ОТ) в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина (3-3). Омский клуб вёл со счетом 2:0, но пропустил два гола на 60-й минуте, а затем и на 97-й в овертайме.

«Чудо на льду! Надо отдать должное игрокам ярославской команды во главе с Радуловым и Шалуновым, которые под копирку организовали эти два гола. Они подарили болельщикам и лиге фантастическую концовку! Честно говоря, не могу припомнить таких спасений. Ведь «Локомотив» был под угрозой поражения даже не в матче, а в серии. Боб Хартли вновь доказал свой уровень, не случайно он выигрывал трофеи во всех лигах, где работал, включая НХЛ.

– На его фоне главный тренер «Авангарда» Ги Буше потерялся?

– Концовка складывалась для Омска вроде бы не очень тяжело. 2:0 – и команда в общем-то контролировала ход игры. Но классный тренер всегда чувствует лёгкую самоуспокоенность – и убирает её. Этого у Буше не получилось, было видно, что даже он на последних минутах выглядел расслабленным – и не почувствовал угрозу. Это передалось команде – она не смогла окрыситься, пошёл академизм, пробросы. А потом первый гол Ярославля – и началась паника…

– Надо было брать тренерский тайм-аут?

– После первой шайбы Ярославля оставалось играть 32 секунды. Надо было вчистую не проиграть вбрасывание – и избежать пробросов. Вот этого как раз не получилось. Проброс, потом такой опытный игрок, как Маклауд, не смог вывести шайбу из зоны, хотя партнёры ему поверили и попытались выйти в среднюю зону. Отрез – и Радулов с Шалуновым вновь разыграли свои шахматы. Впрочем, легко рассуждать со стороны. Штаб Буше был в стрессе, игроки «Авангарда» тоже – отсюда и ярославское чудо, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.