Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чудо на льду!» Рябыкин — о спасении «Локомотива» в шестом матче серии с «Авангардом»

«Чудо на льду!» Рябыкин — о спасении «Локомотива» в шестом матче серии с «Авангардом»
Комментарии

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о поражении омской команды от «Локомотива» (2:3 2ОТ) в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина (3-3). Омский клуб вёл со счетом 2:0, но пропустил два гола на 60-й минуте, а затем и на 97-й в овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5)     2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4)     2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5)     2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5)     2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)    

«Чудо на льду! Надо отдать должное игрокам ярославской команды во главе с Радуловым и Шалуновым, которые под копирку организовали эти два гола. Они подарили болельщикам и лиге фантастическую концовку! Честно говоря, не могу припомнить таких спасений. Ведь «Локомотив» был под угрозой поражения даже не в матче, а в серии. Боб Хартли вновь доказал свой уровень, не случайно он выигрывал трофеи во всех лигах, где работал, включая НХЛ.

– На его фоне главный тренер «Авангарда» Ги Буше потерялся?
– Концовка складывалась для Омска вроде бы не очень тяжело. 2:0 – и команда в общем-то контролировала ход игры. Но классный тренер всегда чувствует лёгкую самоуспокоенность – и убирает её. Этого у Буше не получилось, было видно, что даже он на последних минутах выглядел расслабленным – и не почувствовал угрозу. Это передалось команде – она не смогла окрыситься, пошёл академизм, пробросы. А потом первый гол Ярославля – и началась паника…

– Надо было брать тренерский тайм-аут?
– После первой шайбы Ярославля оставалось играть 32 секунды. Надо было вчистую не проиграть вбрасывание – и избежать пробросов. Вот этого как раз не получилось. Проброс, потом такой опытный игрок, как Маклауд, не смог вывести шайбу из зоны, хотя партнёры ему поверили и попытались выйти в среднюю зону. Отрез – и Радулов с Шалуновым вновь разыграли свои шахматы. Впрочем, легко рассуждать со стороны. Штаб Буше был в стрессе, игроки «Авангарда» тоже – отсюда и ярославское чудо, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Если бы не Радулов, мы бы уже были в отпуске». Хартли — о подвиге «Локомотива»
«Если бы не Радулов, мы бы уже были в отпуске». Хартли — о подвиге «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android