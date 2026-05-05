Марнер — о 3:1 с «Анахаймом»: не думаю, что кто-то в «Вегасе» доволен такой победой

Форвард «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер прокомментировал победу в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Анахайм Дакс» (3:1).

«Не думаю, что кто-то в нашей раздевалке доволен этой победой. Мы знаем, что можем играть намного лучше. Мы вообще не показали свою игру. У них было несколько хороших моментов, а Картер Харт сделал несколько потрясающих сейвов», – цитирует Марнера пресс-служба клуба.

29-летний канадский нападающий поразил пустые ворота в концовке матча, набрав 2 (1+1) очка. Всего в текущем плей-офф на счету Митча Марнера девять очков — три гола и шесть результативных передач в семи играх.