Марнер — о 3:1 с «Анахаймом»: не думаю, что кто-то в «Вегасе» доволен такой победой
Форвард «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер прокомментировал победу в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Анахайм Дакс» (3:1).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хауден (Марнер, Андерссон) – 23:14     1:1 Гранлунд (Лакомб, Карлсон) – 53:57     2:1 Барбашёв (Дорофеев) – 55:02     3:1 Марнер – 59:54    

«Не думаю, что кто-то в нашей раздевалке доволен этой победой. Мы знаем, что можем играть намного лучше. Мы вообще не показали свою игру. У них было несколько хороших моментов, а Картер Харт сделал несколько потрясающих сейвов», – цитирует Марнера пресс-служба клуба.

29-летний канадский нападающий поразил пустые ворота в концовке матча, набрав 2 (1+1) очка. Всего в текущем плей-офф на счету Митча Марнера девять очков — три гола и шесть результативных передач в семи играх.

