Фетисов отреагировал на невключение Овечкина в число претендентов на трофей в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в число финалистов, претендующих на получение «Билл Мастертон Трофи». Приз ежегодно вручается в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.

«Александру уже не надо бороться за такого рода призы. Он всё всем доказал, популяризирует хоккей во всём мире. То, что его имя на слуху, – это 100%. Самый большой приз будет – это следующие 11 голов в НХЛ», – цитирует Фетисова ТАСС.

Финалистами премии стали шведский защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин, шведский форвард «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског и канадский нападающий «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз.