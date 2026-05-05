Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов отреагировал на невключение Овечкина в число претендентов на трофей в НХЛ

Фетисов отреагировал на невключение Овечкина в число претендентов на трофей в НХЛ
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в число финалистов, претендующих на получение «Билл Мастертон Трофи». Приз ежегодно вручается в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.

«Александру уже не надо бороться за такого рода призы. Он всё всем доказал, популяризирует хоккей во всём мире. То, что его имя на слуху, – это 100%. Самый большой приз будет – это следующие 11 голов в НХЛ», – цитирует Фетисова ТАСС.

Финалистами премии стали шведский защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин, шведский форвард «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског и канадский нападающий «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз.

Материалы по теме
Александр Овечкин не вошёл в тройку финалистов на «Билл Мастертон Трофи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android