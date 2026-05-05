«Авангард» вылетел из Омска в Ярославль на седьмой матч полуфинала

Как стало известно «Чемпионату», «Авангард» вылетел из Омска в Ярославль на седьмой матч полуфинала. Ранее омская команда не могла покинуть город из-за временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов, введённых в аэропорту Туношна.

Седьмой матч между «Локомотивом» и «Авангардом» состоится 6 мая в Ярославле. Игра начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Ранее ярославцы сравняли счёт в серии (3-3), одержав волевую победу в шестом матче со счётом 3:2 во втором овертайме. На последней минуте в течение 22 секунд нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забросил две шайбы, сравняв счёт и переведя игру в овертайм. Оба гола были забиты с передач Александра Радулова. Также ассистентом первой шайбы стал Рушан Рафиков.

«Если бы не Радулов, мы бы уже были в отпуске». Хартли — о подвиге «Локомотива»
