Бывший вице-президент «Металлурга»: Разину надо учиться держать себя в руках

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о вылете команды в полуфинале Кубка Гагарина — 2026. «Металлург» проиграл в серии «Ак Барсу» со счётом 1-4.

«Шансы для «Ак Барса» и «Магнитки» были равные. Прям явного преимущества не было ни в одной игре. Кому-то удача улыбнулась, а кому-то нет. Думаю, у «Металлурга» было что-то внутри коллектива. Мне, конечно, трудно судить. Не хватило им коллективизма.

Мне непонятно было решение убрать Яковлева. Это самый опытный игрок. Егор делал больше ошибок, чем Робин Пресс? Пресс наошибался ровно столько, сколько забросил шайб, а посадили в последнем матче Яковлева. Было удивительно выпустить в важном матче молодого мальчика, который сыграл два матча в сезоне. Так в плей-офф не делают. Но у Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках», – цитирует Величкина Legalbet.