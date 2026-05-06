Андрей Назаров поделился ожиданиями от 7-й игры полуфинала КХЛ «Локомотив» — «Авангард»

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от седьмой игры полуфинала КХЛ «Локомотив» – «Авангард». Встреча пройдёт 6 мая в Ярославле и начнётся в 19:30 мск.

«Позавчера все мы наблюдали за суперматчем. Рад, что российские спортсмены из глубинок нашей родины – тагильчанин Александр Радулов и челябинец Максим Шалунов – являются звёздами КХЛ и демонстрируют мастерство высочайшего уровня. Было приятно смотреть на столь упорный матч между двумя сильными командами, мы увидели игру экстра-класса. Такой праздник хоккея однозначно украшает и популяризирует нашу лучшую в Европе лигу.

Конечно, сегодня с особым ажиотажем будем следить за решающей седьмой битвой в этой классной серии. Можно сказать, что фаворитом в седьмой игре, прежде всего в психологическом плане, будет «Локомотив». Железнодорожники заправились лучшим в мире топливом и стремительно мчат в сторону финала. Но и у «Авангарда» есть свои козыри в лице вратаря Никиты Серебрякова и защитника Дамира Шарипзянова. Так что чаша весов может качнуться в любую сторону. Пускай победит сильнейший», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.