Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров поделился ожиданиями от 7-й игры полуфинала КХЛ «Локомотив» — «Авангард»

Андрей Назаров поделился ожиданиями от 7-й игры полуфинала КХЛ «Локомотив» — «Авангард»
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от седьмой игры полуфинала КХЛ «Локомотив» – «Авангард». Встреча пройдёт 6 мая в Ярославле и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» — «Авангард» 6 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Позавчера все мы наблюдали за суперматчем. Рад, что российские спортсмены из глубинок нашей родины – тагильчанин Александр Радулов и челябинец Максим Шалунов – являются звёздами КХЛ и демонстрируют мастерство высочайшего уровня. Было приятно смотреть на столь упорный матч между двумя сильными командами, мы увидели игру экстра-класса. Такой праздник хоккея однозначно украшает и популяризирует нашу лучшую в Европе лигу.

Конечно, сегодня с особым ажиотажем будем следить за решающей седьмой битвой в этой классной серии. Можно сказать, что фаворитом в седьмой игре, прежде всего в психологическом плане, будет «Локомотив». Железнодорожники заправились лучшим в мире топливом и стремительно мчат в сторону финала. Но и у «Авангарда» есть свои козыри в лице вратаря Никиты Серебрякова и защитника Дамира Шарипзянова. Так что чаша весов может качнуться в любую сторону. Пускай победит сильнейший», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
«Если бы не Радулов, мы бы уже были в отпуске». Хартли — о подвиге «Локомотива»
«Если бы не Радулов, мы бы уже были в отпуске». Хартли — о подвиге «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android