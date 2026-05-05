Защитник Виктор Хедман сделал заявление о своей карьере в «Тампа-Бэй»

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман сделал заявление о своём будущем. 35-летний шведский защитник не выходил на лёд в матчах НХЛ с 20 марта и пропустил серию плей-офф с «Монреаль Канадиенс».

«Я провёл большую часть своей жизни в этом виде спорта и почти всю карьеру — в этой организации. Носить это джерси — и быть капитаном — это самая большая ответственность в моей профессиональной жизни. Но эта ответственность касается не только льда.

За последние пару месяцев я принял решение отойти в сторону и сосредоточиться на своём ментальном здоровье. Это было непростое решение, но оно было правильным. Я всегда считал, что быть лидером — значит, делать то, что лучше для команды. В данном случае это также означало сделать то, что необходимо для меня самого, чтобы я мог быть тем игроком, партнёром по команде, мужем и отцом, которым должен быть.

Мне повезло иметь сильную поддержку со стороны семьи, партнёров по команде, клуба, а также моего терапевта — и сейчас я нахожусь в гораздо лучшем состоянии. Это то, что в нашем спорте встречается чаще, чем кажется со стороны. И если этот момент поможет другим легче заботиться о себе, когда это необходимо, — значит, это важно. Я горжусь этой командой и с нетерпением жду того, что нас ждёт впереди», — цитирует Хедмана пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Хедман провёл 33 матча, в которых набрал 17 (1+16) очков. В начале апреля команда поместила Хедмана в долгосрочный список травмированных. Шведский защитник провёл свой 17-й сезон в НХЛ, все – в составе «Тампа-Бэй». На его счету две победы в Кубке Стэнли подряд, в 2020 и 2021 годах.