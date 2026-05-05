«Скрытый финал, ребята потреплют друг друга». Сушинский — о серии «Локомотив» — «Авангард»

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о ходе полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Авангардом» (3-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда играют две равные команды, ждёшь до последнего крутой развязки, вот она и произошла. Пара очень равная, интересно наблюдать за действиями тренерских штабов. Они проделывают сумасшедшую работу, видны изменения в игре. У «Авангарда» их чуть меньше, но «Локомотив» немного в другой хоккей играет.

Никого не хочется обижать, но да, можно сказать, что это скрытый финал. Ребята потреплют друг друга, поэтому в финале будет обеим командам тяжело. Лиге надо подумать, чтобы дать дополнительные дни отдыха перед финалом», — цитирует Сушинского «Советский спорт».

