Двукратный обладатель Кубка Гагарина: ни разу не видел такого радостного Боба Хартли

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался о шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Авангардом» (3:2 ОТ, 3-3).

«Буду судить по последнему матчу. Есть ощущение, что бензина в баках у «Авангарда» не так много. Лидеры проводят на льду слишком много. В то время как игровое время у ярославцев распределяется более ровно. Эти команды дарят праздник хоккея третий раз подряд. Выиграть седьмой матч в серии — почти то же самое, что разыграть Кубок Гагарина за одну встречу. Преимущество на стороне ярославцев, хотя после первых двух матчей я был глубоко убеждён в лёгком завершении серии. С характером у «Локомотива» всё в порядке. Если честно, ни разу не видел такого радостного Боба Хартли в моменте с шайбой Рушана Рафикова», — цитирует Потапова Metaratings.