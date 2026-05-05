Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный обладатель Кубка Гагарина: ни разу не видел такого радостного Боба Хартли

Двукратный обладатель Кубка Гагарина: ни разу не видел такого радостного Боба Хартли
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался о шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Авангардом» (3:2 ОТ, 3-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5)     2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4)     2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5)     2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5)     2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)    

«Буду судить по последнему матчу. Есть ощущение, что бензина в баках у «Авангарда» не так много. Лидеры проводят на льду слишком много. В то время как игровое время у ярославцев распределяется более ровно. Эти команды дарят праздник хоккея третий раз подряд. Выиграть седьмой матч в серии — почти то же самое, что разыграть Кубок Гагарина за одну встречу. Преимущество на стороне ярославцев, хотя после первых двух матчей я был глубоко убеждён в лёгком завершении серии. С характером у «Локомотива» всё в порядке. Если честно, ни разу не видел такого радостного Боба Хартли в моменте с шайбой Рушана Рафикова», — цитирует Потапова Metaratings.

Материалы по теме
«Скрытый финал, ребята потреплют друг друга». Сушинский — о серии «Локомотив» — «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android